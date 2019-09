Dulkiewicz chciała zaatakować prezesa PiS. Odpowiedzieli... samotni rodzice

"Dwie wspólnoty uważamy za fundamentalne i najważniejsze. Pierwsza z nich to rodzina. Rodzinę uważamy za komórkę społeczną o zupełnie fundamentalnym znaczeniu. Rodzinę widzimy tak, jak tutaj: jedna kobieta, jeden mężczyzna, w stałym związku i ich dzieci. To jest rodzina. Dzisiaj taka rodzina ma wielu wrogów. Jest atakowana, atakowane są różnice między kobietami i mężczyznami. W przeważającej większości wypadków ludzie rodzą się mężczyznami i kobietami. I tak niech zostanie. Tak ma w Polsce zostać"- powiedział w Lublinie Jarosław Kaczyński.

Tymczasem opozycja totalna od soboty próbuje serwować Polakom narrację, że prezes PiS znów dzieli Polaków i dyskryminuje np. samotnych (z różnych powodów) rodziców. Swoje trzy grosze postanowiła również wtrącić prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, która sama jest samotną matką i tego nie ukrywa. Dulkiewicz nie tylko dopuściła się manipulacji, ale też sama zaprzeczyła własnym wypowiedziom o tym, że nie życzy sobie, aby wykorzystywać jej córkę do walki politycznej.

"Jestem z rozbitej rodziny i mimo bohaterstwa mojej mamy samotnie mnie chowającej, nigdy bym nie powiedział, że nasze życie było tak samo dobre jakbym miał oboje rodziców. Wielu deficytów przez brak ojca nabyłem. To moja osobista refleksja - wyłącznie"-napisał szef Wojskowego Biura Historycznego, prof. Sławomir Cenckiewicz.

"Przez 13 lat wychowywałam samotnie Syna.Nigdy nie powiem,że ta sytuacja była normalna, a rodzina pełna. Nie było to ani normalne, ani dobre. Może być to czas piękny,spokojny; można wszystko jakoś poskładać. Ale nie jest to tak, jak być powinno. Warto wobec siebie być uczciwym"-skomentowała inna internautka.