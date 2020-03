Dziękuję wszystkim którzy już to praktykują! 14.3.20 11:19

Były proboszcz parafii w Ruszowie na Dolnym Śląsku został skazany w piątek na pięć lat więzienia. Piotr M. został oskarżony o czyny pedofilskie w stosunku do dwóch dziewczynek. Wyrok jest nieprawomocny.



Piotr M. został zatrzymany 23 maja ubiegłego roku w parafii w Ruszowie. Dzień wcześniej do śledczych zgłosiła się matka dziewczynki, którą proboszcz przygotowywał do pierwszej komunii. Poinformowała, że duchowny zachowywał się niewłaściwie wobec jej dziecka. Po przesłuchaniu dziewczynki i zebraniu innych dowodów M. usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do innej czynności seksualnej.Został tymczasowo aresztowany.



Po postawieniu zarzutów proboszczowi z Ruszowa biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski wszczął dochodzenie kanoniczne w jego sprawie. Natomiast pod koniec października ruszył jego proces karny.