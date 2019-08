Drastyczny wzrost przemocy wobec dzieci

Dyrektor generalna UNICEF zwraca uwagę, że dzieci powinny iść do szkoły oraz móc bawić się ze swoimi rówieśnikami, a nie lękać się ataków, czy wręcz samemu być zmuszanymi do walki. Organizacja współpracuje z władzami lokalnymi oraz z innymi instytucjami, aby zapewnić opiekę medyczną oraz psychologiczną dzieciom, które stały się ofiarami przemocy szczególnie w strefie ogarniętej konfliktem. Szacuje się, że w Mali blisko 400 tys. dzieci potrzebuje różnorodnej pomocy, wiele z nich zostało oddzielonych od rodzin. Poddane są wielorakim formom przemocy, co prowokuje straszliwą traumę psychologiczną.