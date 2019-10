Dr Jerzy Targalski: Wojna w Szurlandii

efref 10.10.19 15:34

Witajcie! Pewnie wiele z was jest sfrustrowanych obecną sytuacją w kraju. Każdy ma swoje problemy ale co z tego, że jest 500+ jak w między czasie PiS podwyższył albo wprowadził 38 nowych podatków. PO robiła to samo. Chciałbym bardzo zachęcić wszystkich do głosu na Konfederację. Ja się przekonałem. Nie daje się im prawa głosu w TV, zamilcza albo przekręca ich wypowiedzi i kłamie na ich temat. Mają najmłodszych ludzi ma listach, m.in. prawników, przedsiębiorców i inżynierów. Przypomnę ich sztandarowy postulat likwidacji podatku dochodowego. Dzięki temu każdy z nas może zarabiać nagle o 1000, 2000 zł więcej netto. To jest lepsze niż 500+ bo jest dla wszystkich i to da się zrobić. PiS to zrobił właśnie dla młodych. Ale to trzeba zrobić dla wszystkich i tylko Konfederacja może to wymusić w Sejmie jeśli się tam dostanie. PiS nawet kwoty wolnej nie chce obniżyć i jest niższa niż w Afryce. Tak samo pomysł bonu oświatowego aby szkoły ze sobą rywalizowały i zabiegały o uczniów. Dajmy im szansę chociażby dlatego, że są jedynym komitetem który jeszcze nie rządził.

Jeszcze jedno... Jeśli kogoś to nie przekonało to spójrzcie inaczej. Jeśli Konfederacja nie wejdzie do Sejmu to PiS głównie przejmie ich mandaty i wtedy na pewno będzie rządził samodzielnie przez 4 lata już zapewne bez hamulców i bez patrzenia na obywateli.

Dajmy szansę nowej sile! Konfederacja! Lista nr 4.