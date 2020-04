Dr Jerzy Targalski: Porozumienie naftowe to wielka klęska Rosji

W niedzielę podpisano porozumienie naftowe między największymi producentami. Jego celem było zmniejszenie produkcji i dostaw na globalne rynki, co ma doprowadzić do zahamowania spadku cen surowca. Na antenie „Jedynki” Polskiego Radia porozumienie komentował dr Jerzy Targalski.

„Rosja skapitulowała, albo jak kto woli przegrała na całej linii. Trzeba pamiętać, że to jest porozumienie raczej tymczasowe. Oficjalnie jest ostateczne, ale moim zdaniem długo się nie utrzyma” - powiedział.

„Rosja chciała, żeby ograniczenia w wydobyciu ropy objęły też USA. USA nie zostały jednak objęte żadnymi ograniczeniami. Tylko dobrowolnie wzięły na siebie zmniejszenie wydobycia o jakieś 250-300 tys. baryłek dziennie, z puli Meksyku, bo Meksyk odmówił przyjęcia puli 400 tys. jakie mu wyznaczono, powiedział, że zmniejszy wydobycie o 100 tys., a to prawie nic. USA wydobywają dziennie 13 mln baryłek, więc dla nich te 250-300 tys. to niewiele, to chodzi przede wszystkim o zamknięcie szybów nierentownych” - dodał Targalski.