Dr Jerzy Bukowski: Ciamciaramcia Obywatelska

Kto chce być kochany przez wszystkich, ten nie jest poważany przez nikogo. Otwierając się na każde środowisko od lewa do prawa zamyka się jednocześnie drogę do władzy, bo ta zazwyczaj wpada w ręce ludzi, którzy dokładnie wiedzą, czego chcą.

Ciamciaramcie - by jeszcze raz odwołać się do cytowanego wyżej utworu Gombrowicza - nie mają czego szukać w polityce.