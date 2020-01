Dr Jerzy Bukowski: Chrześcijańska radość i obywatelskie zaangażowanie

gumowa kaczka 4.1.20 18:18

Do czerwonej i różowej zarazy: Mimo to, że wy jesteście tacy brzydcy, pełni nienawiści i tacy durni, to nie zmienicie nas niczym żebyśmy wami gardzili, bo nasza wiara mówi - zło dobrem zwyciężaj ! Chodźcie z nami, a jak nie chcecie to idźcie do spowiedzi !