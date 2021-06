Dodatek za pracę w nocy. Ile może wynieść?

Jeżeli pracownik wykonuje swoje obowiązki zawodowe w godzinach nocnych, pracodawca musi wypłacać mu tzw. dodatek nocny. Wysokość dodatku za pracę w nocy uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia, zatem zmienia się co roku. Ile może wynieść dodatek za pracę w nocy? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule.

Dodatek nocny - regulacje prawne

Przepisy polskiego prawa wskazują, że każdy pracownik, który wykonuje swoje obowiązki zawodowe w nocy (godziny 21:00 - 07:00) ma prawo do pobierania dodatku za pracę w godzinach nocnych. Mówi o tym dokładnie artykuł 151 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy. Wysokość dodatku nocnego uzależniona jest od tego, ile wynosi obecnie wynagrodzenie minimalne a także od wymiaru czasu pracy pracownika w danym miesiącu.

Jak obliczyć wysokość dodatku za pracę w nocy?

Aby obliczyć wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych, trzeba podzielić wysokość wynagrodzenia minimalnego brutto obowiązującego w danym roku kalendarzowym przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu. Uzyskany wynik następnie mnoży się przez 20%. W 2021 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2800 złotych brutto.

Wymiar czasu pracy uzależniony jest przede wszystkim od liczby dni roboczych w konkretnym miesiącu. Dla przykładu: w styczniu 2021 pracownicy mieli do przepracowania 150 godzin. Oznacza to, że dodatek z tytułu pracy w godzinach nocnych dla osoby pobierającej wynagrodzenie minimalne wynosił 3,68 zł brutto. Z kolei w lipcu liczba godzin wynosi aż 176, przez co dodatek wynosił 3,18 zł.

Praca w godzinach nocnych - kiedy?

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, praca nocna ma miejsce między godziną 21:00 a 07:00. Pracodawca ma prawo do wyznaczenia godzin pracy w regulaminie, układzie zbiorowym pracy lub obwieszczeniu. Aby praca mogła być traktowana jako praca nocna, muszą zostać spełnione następujące warunki:

minimum 25% czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym jest odbywane w porze nocnej,

rozkład czasu pracownika w każdej dobie obejmuje minimum 3 godziny pracy w porze nocnej.

Kogo dotyczy zakaz pracy w godzinach nocnych?

Okazuje się, że nie wszyscy pracownicy mają prawo do wykonywania pracy w godzinach nocnych. Zakaz pracy pomiędzy 21:00 a 07:00 dotyczy:

młodocianych pracowników (pomiędzy 13. a 17. rokiem życia),

kobiet w ciąży,

pracowników niepełnosprawnych (wyjątkiem od tej zasady jest posiadanie zgody lekarza na wykonywanie pracy w nocy).

Dodatek nocny a nadgodziny

Pracownicy, którzy nie pracują w pełnym wymiarze czasu pracy (na przykład na pół etatu), również są uprawnione do pobierania dodatku za pracę w godzinach nocnych w takiej samej wysokości. Dodatek nocny nie może zostać zmniejszony z powodu pracy w mniejszym wymiarze godzin.

Oprócz tego, osoba, która pracuje w godzinach nadliczbowych oraz w nocy, uzyska zarówno dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych jak i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 100% lub 50% wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek nocny a umowa zlecenie

Co do zasady, pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę zlecenie nie przysługuje prawo do pobierania dodatku nocnego. Pracodawca ma jednak prawo, aby przyznawać taki dodatek z własnej woli.