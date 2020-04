Dobre wieści dla polskiej gospodarki z Banku Światowego

plantator buraków 9.4.20 11:46

Skieruj, proszę, swoje infantylne uwagi o mojej rzekomej nienawiści choćby do niejakiego Nitrasa, który raptem dziś wzywa wojsko do antyrządowego buntu. O przykładach nienawiści z wczoraj, przedwczoraj i z każdego dnia nie wspomnę.



To dzięki takiemu wybiórczemu, by nie rzec "wyborczemu" podejściu do problematyki nienawiści w polskim życiu publicznym, jaki reprezentujesz, normalni ludzie od dość dawna już wiedzą, iż jesteście pogrążeni w paranoi, wy zaś uważacie, że to dla was sfera zupełnej normalności.



Dlatego też, tacy choćby jak ja, czekamy aż wyrządzicie sami sobie jeszcze większe szkody. Bo Polsce z wolna już coraz mniej złego możecie zrobić. To dla was moje życzenia świąteczne.