Dobra wiadomość dla emerytów! Prezes PiS: Trzynastka będzie na stałe

mordechaj 7.9.19 11:49

To tak jak KO. Też twierdzą, że 13 emerytura będzie na stałe. Kto da 14 emeryturę, a kto da 15 ? A może wprowadzić też mundur emeryta ? I zamiast munduru wypłacać ekwiwalent za mundur dodatkowo jeszcze ? A co z węglem dla emeryta na zimę ? A co z ziemniakami dla emeryta ? Ci co płacą w Polsce podatki nie mogą się doczekać, jak jeszcze zostaną zgoleni z kasy. Ile jeszcze będą musieli zasuwać, by dogodzić niepracującym.