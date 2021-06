Do jakich krajów na wakacje bez testów i certyfikatów szczepień?

Kraje, które w dużej mierze żyją z turystyki wprowadzają łagodzenie zasad dotyczących przyjazdów na wakacje w związku z pandemią. Lista krajów systematycznie rośnie. Gdzie zatem można się wybrać bez dodatkowych utrudnień?

Bez okazywania wyników testów czy certyfikatów szczepień można już się udać na Cypr czy do Chorwacji. Nie jest także wymagane przechodzenie kwarantanny.

Przy wyjeździe na Cypr na przykład trzeba jednak uzupełnić formularz zdrowotny, a na lotniskach wybiórczo można zostać poddanym badaniom na obecność koronawirusa.

Do krajów, które zniosły dla turystów z Polski dodatkowe warunki przyjazdu oraz wymóg kwarantanny dołączyły już także Rumunia, Czechy, Czarnogóra, Albania, Macedonia Północna i Litwa.

Jeśli chodzi o Słowenię, to wyjechać co prawda można podobnie jak do krajów wymienionych powyżej, ale aby móc korzystać z infrastruktury turystycznej, jak np. hotele, kampingi, sale wewnątrz restauracji czy baseny wymagany jest aktualny (nie starszy niż sprzed 48 godz.), negatywny wynik testu na Covid-19 albo dokument potwierdzający zaszczepienie przeciw Covid-19 lub też przejście choroby. Wymogi te nie dotyczą dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Przed wyjazdem to danego kraju warto więc się upewnić co do wymogów i warunków, jakie tam obowiązują.

mp/propertynews.pl/pap