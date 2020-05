Do czego doszło? Antysemityzm szaleje w USA

- Według statystyk ADL w ubiegłym roku w USA doszło do 61 fizycznych napaści motywowanych antysemityzmem - w tym do trzech ataków terrorystycznych dokonanych przez prawicowych ekstremistów, a także do 1127 przypadków nękania oraz 919 aktów wandalizmu, wymierzonych np. w żydowskie cmentarze i synagogi. Łącznie zanotowano o 12 proc. więcej incydentów niż w 2018 roku.