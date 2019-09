Dlaczego Vega nie nakręcił filmu o rządach Tuska? Rozbrajająca odpowiedź...

JS 3.9.19 13:15

To proste. Pewni panowie przyszli do niego z pewnych partii, inni nie mówili mu, że są z pewnych służb, przekonali go, że lepiej jest zrzucić bomby medialne na tych, którzy im zabierają żerowisko i tym, partiom które im służą. Do tego zagraniczny agenci zapewne złożyli swoje poparcie i oni wszyscy zapewnili, że w przypadku sukcesu ten reżyser może liczyć na dotacje a za wybitne zasługi na rzecz odzyskania władzy nawet dobre stanowisko w Min. Kultury.

Ten Krzemieniecki-Vega robi pseudo-realistyczne filmy, a aby dobrze się oglądały pełno w nich jest upiększających, szokujących nierzeczywistych sytuacji aby widzowi wyprać dobrze mózg.

Szambo leje się nie tylko z Warszawy ale i z kina.

Pozdr.