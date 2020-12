,,Dlaczego nie odważą się na grafikę z Mahometem?’’. Są pierwsze interwencje ws. publikacji ,,Wysokich Obcasów’’

„Gazeta Wyborcza” postanowiła przed Świętami Bożego Narodzenia raz jeszcze uderzyć w uczucia religijne katolików. W weekendowym dodatku „Wysokie Obcasy” opublikowano aborcyjny manifest opatrzony grafiką Matki Bożej z maseczką z symbolem błyskawicy i czarnym parasolem. W sprawie interweniuje Ordo Iuris oraz poseł PiS Dominik Tarczyński.

Instytut Ordo Iuris zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku ze skandaliczną grafiką opublikowaną w ostatnim wydaniu „Wysokich Obcasów”. Zawiadomienie będzie dotyczyć art. 196 Kodeksu Karnego, czyli obrazy uczuć religijnych. Instytut nie wyklucza również złożenie powództwa o zadośćuczynienie od wydawnictwa i autorki grafiki.

- „W związku ze skandaliczną grafiką opublikowaną przez @WysokieObcasypl @OrdoIuris kieruje do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o przestępstwie z art. 196 KK. Analizowane są również inne kroki prawne, w tym powództwo o zadośćuczynienie przeciwko wydawnictwu i autorce” – napisał na Twitterze Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris Bartosz Lewandowski.

W związku ze skandaliczną grafiką opublikowaną przez @WysokieObcasypl @OrdoIuris kieruje do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o przestępstwie z art. 196 KK. Analizowane są również inne kroki prawne, w tym powództwo o zadośćuczynienie przeciwko wydawnictwu i autorce. pic.twitter.com/o3lCTSo48i — Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) December 20, 2020

W sprawie interweniuje również europoseł PiS Dominik Tarczyński. Również on zapowiedział, że skieruje zawiadomienie do prokuratury.

- „Jestem oburzony tym, co opublikowała Gazeta Wyborcza. Dziwię się, że tego typu grafiki nie pojawiają się w kontekście innych wyznań. Dziwię się, że nie ma grafik z Mahometem czy z Mojżeszem - tego Wyborcza się obawia. Obrażania katolików, znieważania wiary katolickiej się nie obawia dlatego też zgodnie z polskim prawem, zgodnie z tym, co mówi Kodeks karny zawiadomię prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa jako osoba pokrzywdzona” – powiedział europoseł w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Magazyn Wysokie Obcasy opublikował skandaliczną grafikę autorstwa Marty Frej. Przedstawiono na niej Matkę Bożą trzymającą czarny parasol. Na twarzy Maryja ma maseczkę z symbolizującą proaborcyjne manifestacje błyskawicą. Grafika została dołączona do felietonu dot. wydarzeń mijającego roku.

- „Mimo wszystko to był wspaniały rok. Setki tysięcy młodych ludzi na ulicach Polski dały nadzieję, że wolność jest możliwa. Wtedy, gdy jej bardzo chcemy. Gdy nam zależy. Bardzo im za to dziękuję. I Marcie Lempart, naszej okładkowej bohaterce, która nas porwała do wolności. Wolności od opresji, wolności do wyboru. W końcu nawet Matka Boska założyła maseczkę z błyskawicą – na rysunku Marty Frej” – pisze Aleksandra Klich.

