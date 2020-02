Dlaczego Kościół dopuszcza kult świętych obrazów?

andy 4.2.20 19:23

Zwłaszcza Jan Kalwin z Genewy (Luter też, choć w mniejszym stopniu) zachował się głupio i prostacko, co miało związek z tym jego rzekomo dosłownie odczytywanym Pismem Świętym. Nie doczytał chłopina, że zakaz sporządzania podobizn dotyczył Żydów w Starym Testamencie. Żydzi mieli skłonność do zapominania o Prawdziwym Bogu i oddawania czci pogańskim bożkom typu Baal czy Asztarte. Izraeli to był mały naród zewsząd otoczony pogańskimi ludami, którym od czasu do czasu ulegali mentalnie. W chrześcijaństwie jest ZUPEŁNIE INNA sytuacja. Po pierwsze Chrystus jest Bogiem, ale także Człowiekiem, więc można Go przedstawiać w obrazach i rzeźbach, po drugie, za czasów Reformacji wszyscy byli (przynajmniej oficjalnie) chrześcijanami, więc pogańskie bożki nie wchodziły w grę. Po trzecie, Matka Boża i święci nie są czczeni dla siebie, ale ZE WZGLĘDU NA BOGA. Zatem nie są jakimiś odrębnymi bóstwami (w ogóle nimi nie są).

Idiotyczne odczytanie Kalwina (i kalwinistów) Pisma spowodowało w XVI wieku ogromne zniszczenie religijnych dzieł sztuki we Francji i Niderlandach. I dziś te kraje niemalże nie mają średniowiecznej sztuki religijnej, w przeciwieństwie do Włochów, gdzie nigdy takich bezeceństw nie czyniono. Reforma to była wielka klęska Europy - reformatorzy to w dużej mierze byli zacofani fanatycy.