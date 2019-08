Dlaczego Amerykanie chcą kupić Grenlandię?

Prezydent Donald Trump zaproponował wstępnie odkupienie wyspy od Duńczyków; ci radykalnie to odrzucili i nie chcieli nawet o tym rozmawiać. W efekcie Trump odwołał swoją wizytę w Danii.

Grenlandia ma własny rząd, który zajmuje się sprawami wewnętrznymi. Duńczycy kierują obroną i polityką zagraniczną. "Plan Donalda Trumpa, by kupić Grenlandię, dobrze pokazuje jej rosnącą rolę na arenie międzynarodowej" - pisze Marcela. "Położenie to atut numer jeden i w tym kontekście Grenlandia i Arktyka w ostatnim czasie stały się przedmiotem geopolitycznego starcia trzech mocarstw: USA, Chin i Rosji. Przed tym kto wszedłby w posiadanie tych terytoriów, otworzyłyby się dosłownie "kontynenty" nowych możliwości" - dodaje.

Dzięki topnieniu lodowców na północy otwierają się nowe szlaki żeglugowe - i rosną możliwości wydobywania surowców.

"Odsłonięte obszary to także możliwość eksploatacji surowców. Grenlandia, jak to potwierdzają dotychczasowe niepełne wciąż badania, dysponuje wielkimi bogactwami, ropą, innymi surowcami, takimi jak uran, ale i metalami ziem rzadkich. Handel tymi ostatnimi w dużej mierze zmonopolizowały Chiny. Metale ziem rzadkich są konieczne, by móc wytwarzać produkty zaawansowane technologicznie, takie jak smartfony, sprzęt optyczny lub np. wojskowy" - wskazuje.