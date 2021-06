,,Dla polskiej piłki nie zrobił nic dobrego’’. Kupcewicz nie zostawia suchej nitki na Bońku

Po wczorajszej porażce Polaków ze Szwecją portalowi Interia.pl wywiadu udzielił Janusz Kupcewicz. Były piłkarz reprezentacji Polski, medalista z Mistrzostw Świata w 1982 roku nie zostawia suchej nitki na Zbigniewie Bońku, który w jego ocenie nie zrobił nic dobrego dla polskiej piłki.

Zdaniem Kupcewicza to „panowie, którzy zawiadują związkiem” są w dużej mierze odpowiedzialni za porażkę Polaków na Euro 2020.

- „Jak to jest możliwe, że po przegranym meczu ze Słowakami nagle ukazuje się filmik z odprawy? Przecież to skandal! Wszyscy którzy siedzą w piłce, to wiedzą kto za tym stał. Tłumaczyli się, że wszystko chcieli pokazać, a g.... prawda. Wiadomo o co im chodziło. Do tego ta nasza logistyka, te loty z jednej strony Europy w drugą, nie wiem - nie chcę się wypowiadać, ale wiadomo, że w polskiej piłce rządzi jedna osoba, a jest nią Boniek. Ja nie mogę powiedzieć nic dobrego na temat tego, co on zrobił z polską piłką”

- stwierdził były reprezentant.

Kupcewicz krytykuje też wybór Paulo Sousy na stanowisko trenera polskiej reprezentacji. Jego zdaniem Sousa popełnił błąd wpuszczając na boisko Przemysława Płachetę.

- „To promocja niektórych przy szukaniu dla nich nowego klubu. Boniek powinien się głęboko zastanowić, a ludzie pracujący w PZPN powinni zacząć głośno mówić. Takie jest moje zdanie”

- podkreślił.

kak/Interia.pl