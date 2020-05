Demokracja w Polsce zagrożona? Eksperci związani z GW i OKO.press wśród autorów ,,Freedom House''

katolicka kretynizacja polski 7.5.20 15:09

Ekscytujemy się, że dwóch szeregowych posłów ustala sobie kiedy mają być wybory. I tym co będzie dalej... I w ten sposób przechodzimy do porządku dziennego nad sytuacją niebywałą - we wciąż obowiązującym oficjalnie terminie wybory się nie odbędą! Uświadommy sobie skalę porażki naszego kraju i narodu - słyszeliście kiedykolwiek o państwie, w którym rządzący - i to tęskniący za rządami silnej ręki nie byliby w stanie z racji swojej arogancji i indolencji przeprowadzić wyborów? Czy w jakimkolwiek kraju, mieniącym się nazwą "cywilizowany", jest to w ogóle do pomyślenia? I ci ludzie gardłują o wstawaniu z kolan? O rosnącej pozycji Polski? Jak ciemny musi być lud, by to kupować? To nie jest ani państwo z tektury ani z paździerza, to jest państwo upadłe. Wcześniej PiS rekonstruował PRL, teraz rekonstruuje upadającą Rzeczpospolitą z XVIII w.