DEFENDER 2020. CAŁE przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy!

Właśnie zakończyliśmy odprawę, na której Szef Sztabu Generalnego i Dowództwo Sił Zbrojnych przedstawiali mi stan przygotowania do przeprowadzenia największego od 25 lat ćwiczenia wojskowego Defender-Europe. To ćwiczenie właśnie się rozpoczyna, żołnierze Stanów Zjednoczonych dosłownie w tym momencie przybywają do Polski. To będzie bardzo długie ćwiczenie, potrwa u nas kilka miesięcy. W międzyczasie odbędzie się też nasze – polskie – ćwiczenie Anakonda. A więc będziemy mieli kilka bardzo aktywnych miesięcy, jeżeli chodzi o kwestie związane z ćwiczeniami, obronnością.



Będą u nas obecni żołnierze w sumie z 18 państw przede wszystkim Sojuszu Północnoatlantyckiego – głównie będą to żołnierze armii Stanów Zjednoczonych. W samym ćwiczeniu Defender-Europe weźmie udział 37 tys. żołnierzy, z czego 4 tys. żołnierzy polskich. Natomiast w ćwiczeniu Anakonda będzie brało udział 10 tys. naszych żołnierzy. Plus oba ćwiczenia są logistycznie zabezpieczane przez nasze wojsko, a więc śmiało można powiedzieć, że kilkadziesiąt tysięcy polskich żołnierzy będzie zaangażowanych w te działania.



Ćwiczenia mają charakter defensywny – chcę to bardzo mocno podkreślić. Głównie będą się odbywały – jeżeli chodzi o ćwiczenie Defender-Europe, bo ono jest tu największe – w Niemczech, na terytorium naszego kraju, państw bałtyckich; więc będzie bardzo szeroko zakrojone. Nasi żołnierze z wojsk powietrzno-desantowych m.in. wezmą udział także w desancie powietrznym, który będzie się odbywał na terenie państw bałtyckich. Oprócz tego będzie tam także desant morski. A więc tych ćwiczeń rzeczywiście będzie w tym czasie bardzo dużo – będzie to sprawdzenie zdolności mobilnych sił zbrojnych.



My będziemy zabezpieczali to przede wszystkim od strony logistycznej, a armia USA będzie ćwiczyła przerzut wojsk ze Stanów Zjednoczonych do Europy, do Polski bezpośrednio i przez Niemcy do Polski. A więc będzie to potężne przedsięwzięcie militarne. To także jest wynik moich porozumień z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Bardzo dużo amerykańskiej infrastruktury jest w tej chwili przerzucanej do Polski. Mówię „jest w tej chwili przerzucanej”, bo ten przerzut trwa, a zaczął się już jakiś czas temu. W związku z tym będziemy tutaj mieli naprawdę bardzo szeroko zakrojone działania.



Żołnierze armii sojuszniczych – przede wszystkim amerykańskiej – będą się poruszali po terenie naszego kraju. Tak że wszystkich naszych obywateli bardzo proszę o wyrozumiałość i życzliwe przyjęcie gości, bo będą oni obecni i na pewno będą widoczni. To jest tak wielka liczba żołnierzy, że z całą pewnością Polska zachodnia i północna tę obecność wojsk sojuszniczych zauważy. Będą się oni przemieszczali drogami, koleją, w związku z tym będą obecni w naszych miastach, miasteczkach. I – jak powiedziałem – bardzo proszę o ich życzliwe przyjęcie; jeśli coś będzie trzeba, to proszę, by pomóc.



Jest to ćwiczenie, które ma pokazać właśnie zdolność do realizacji art. 5, tzn. wsparcia sojuszniczego na wypadek, gdyby doszło do agresji. Dlatego mówię, że jest to ćwiczenie o charakterze obronnym, bo właśnie temu ono ma służyć. Armia Stanów Zjednoczonych chce przede wszystkim sprawdzić, jakie są możliwości i sprawność przerzutu sił amerykańskich do Europy.



Nie było w zasadzie takiego ćwiczenia od 1989 roku, a już z całą pewnością nie było ćwiczenia tak wielkiego. Jak powiedziałem: 37 tys. żołnierzy weźmie udział tylko w samym ćwiczeniu Defender-Europe i rzeczywiście będzie to bardzo szeroko zakrojona akcja. Tak że myślę, że będzie widoczna w całej Polsce. Więc – jak mówię – proszę o życzliwe przyjęcie gości, a przede wszystkim o wyrozumiałość.



Te działania będą, oczywiście, koordynowane także z władzami cywilnymi – to nie tylko władze wojskowe. W tej chwili jest tu ścisła współpraca pomiędzy wojskiem a wspomnianymi władzami cywilnymi, stąd też na naszej odprawie był obecny minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Kamiński, bo jest tu zaangażowana i Straż Pożarna, i Straż Graniczna, i oczywiście Policja – a więc te służby, które podlegają ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Wszystko to musi być razem koordynowane.



Dla nas to wielkie przedsięwzięcie, przede wszystkim niesamowite wyzwanie logistyczne. Jestem przekonany, że nasze wojsko podoła temu wyzwaniu. Wszystko jest przygotowane. I – jak mówię – najbliższe miesiące, poczynając od dzisiaj, to duże wydarzenia militarne, duże ćwiczenia na terytorium naszego kraju, które – mam nadzieję – będzie można zobaczyć w postaci obecności żołnierzy, których – jak już prosiłem – proszę przyjąć z życzliwością i wyrozumiałością.



Mogą być korki na drogach spowodowane przemieszczaniem się sił zbrojnych, przede wszystkim amerykańskich. Więc uprzedzam o tym kierowców. Będą komunikaty w tych sprawach, bardzo proszę ich słuchać – gdzie będą ewentualne blokady związane z przemieszczaniem się sojuszniczych sił zbrojnych. Tak więc – jak powiedziałem – bardzo proszę o wyrozumiałość mieszkańców, kierowców, wszystkich, bo to duża operacja, ale związana ze wzmacnianiem bezpieczeństwa naszego kraju. Myślę, że wszyscy to rozumieją.



Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za obecność Panom Ministrom i Panom Generałom, dziękuję za wszystkie przekazane nam informacje i mam nadzieję, że będzie to przede wszystkim atrakcja dla dzieci i tych, którzy interesują się siłami zbrojnymi. Będzie można zobaczyć w naszym kraju żołnierzy z wielu państw i mam nadzieję, że będzie to wydarzenie, które przede wszystkim będzie prowadziło do wzmocnienia bezpieczeństwa naszego kraju.



Dziękuję bardzo.