Decyzja polityczna? Haidarowi po prostu skończyła się umowa! ,,Apeluję, aby pan wrócił do pracy''

„Z ogromnym smutkiem i żalem informuję Was, że decyzją Dyrektora szpitala Adama Chodzińskiego (radnego Zjednoczonej Prawicy) od 1 stycznia 2020 nie będę już kierował Oddziałem Neonatologicznym w bialskim Szpitalu” - pisał 29 grudnia Riad Haidar, poseł Koalicji Obywatelskiej. Stwierdził wręcz, że to „[…] wyłącznie decyzja polityczna i nie ma na uwadze dobra moich małych podopiecznych i ich rodziców”. Tymczasem jak informuje dyrektor szpitala w Białej Podlaskiej – poprzednia umowa Haidara wygasła i ponownie może on startować w konkursie na ordynatora oddziału neonatologii.

„Umowa leży u mnie na biurku, ja jej nie wyrzuciłem. Zachęcam pan doktora, którego bardzo cenię i jest on ogromnym fachowcem, do tego, aby on tę umowę podpisał i aby wrócił do pracy na oddziale z dzieciakami. Czeka na to cały personel, czeka na to kierownictwo szpitala”.