David Beasley do ONZ: Nadchodzi klęska głodu o biblijnych rozmiarach

Niejestemrobotem 3.5.20 11:54

Akurat Gates przeznacza ogromną część swojego majątku na działania charytatywne. Według szacunków ponad 40% majątku. Aktualnie w testamencie też zapisał przekazanie po jego śmierci reszty na cele charytatywne. Ale prawda jest taka, że ludzi jest za dużo w rejonach zbyt biednych, żeby ich utrzymać, oraz głód jest tam gdzie katastrofy i wojny. I co można zrobić? Promować antykoncepcję, potrwa długo i wojna zniweczy to w kilka chwil. Wysłanie naszych wojsk tam? I co nowe wojny kolonialne? Dawać żywność to uzależni ludzi od pomocy i na dłuższą metę przekroczy możliwości zachodu. Do tego efekt cieplarniany powoduje susze i głód w obszarach rolniczych.