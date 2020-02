Dariusz Gawin: Totalitaryzm. Nowoczesna zbrodnia Pekinu

To dlatego w ostatnich dniach język oficjalnej propagandy zaczął się zmieniać i przechodzi od zapewnień o tym, że wszystko jest pod kontrolą do języka, który w istocie odwołuje się do retoryki wojennej – w centralnych, partyjnych mediach zaczęła pojawiać się fraza „wojna ludowa”. Ma twoje swoje konsekwencje – pomimo oszałamiającej modernizacji i gospodarczego rozwoju Chiny są krajem totalitarnym. Nie ma tam wprawdzie ludobójstwa, ale władza ciągle dysponuje instrumentami totalnej kontroli. Do tej pory używane one były daleko od centrum kraju, na jego obrzeżach, jak choćby wcześniej w przypadku Tybetu czy obecnie muzułmańskich Ujgurów. Teraz mogą być, czy nawet już zaczynają być używane, w samym centrum Chin. Wuhan i cała centralna prowincja znalazły się w sytuacji przypominającej stan wyjątkowy, choć ciągle jeszcze nie stosuje się w sposób otwarty przemocy fizycznej, nie wprowadzono wojska itd.

Pamiętać trzeba przy tym o jednym prostym i podstawowym fakcie, którego nie trzeba tłumaczyć Polakom, bo my doświadczyliśmy komunizmu na własnej skórze, ale który często umyka ludziom na Zachodzie. Władza totalna kłamie, więc należy założyć, że sytuacja jest dużo gorsza niż to, co wiedzą media zachodnie. Prawdopodobnie liczby ofiar i zarażonych są znacznie wyższe. Po drugie, gdyby epidemia wymknęła się spod kontroli efektem będzie nie tylko wielka humanitarna tragedia, lecz także jakieś konsekwencje natury politycznej. Po trzecie, trzeba pamiętać, że Chiny nazywane są „fabryką świata”. To tam produkuje się dobra konsumpcyjne wysyłane na cały świat, w tym także te które produkują filie zagranicznych koncernów (na każdym iPhonie znajduje się przecież informacja, że został on zaprojektowany w Kalifornii ale zmontowano go w Chinach). Gdyby epidemia przybrała rozmiary katastrofy, a „wojna ludowa” z wirusem objęłaby już nie dziesiątki a setki milionów ludzi, spowoduje to poważne kłopoty gospodarcze w skali całego globu.