Damian de Veuster. Święty, który nie bał się zarazy

Trąd (łac. Lepra), zwany też chorobą Hansensa, to jedna z najcięższych i najtrudniejszych do leczenia chorób ludzkości. Wywoływana jest przez prątki Mycobacterium leprae, bakterię odkrytą w 1873 roku przez norweskiego naukowca Armauera Hansena (1841- 1912). Chiciaż od odkrycia przyczyny choroby minęlo ponad 100 lat, badania nad nią i leczącymi ją lekami do dzisiaj są bardzo trudne, bowiem mikroba nie można hodować w warunkach laboratoryjnych, nie istnieje na niego szczepionka. W pewnym sensie niepokonanie trądu jest upokorzeniem rozumu człowieka, któremu wydaje się nieraz, że medycyna XXI wieku potrafi uporać się ze wszystkim.