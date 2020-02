Czyżby przełom informacyjny, niemiecka gazeta chwali rząd Prawa i Sprawiedliwości?

N. 27.2.20 8:27

Nie ma żadnego przełomu informacyjnego. Zagraniczne gazety, np. Frankfurter Allegemeine Zeitung czy New York Times (np. chwalono w zeszłym roku politykę socjalną Polski), The Economist chwalą Polskę jak jest za co chwalić i ganią jak jest za co ganić. To tylko część Polaków tworzy złudzenie oblężonej twierdzy i światowego spisu przeciw Polsce (co ciekawe, takie grupy są w innych krajach i uważają, że wszyscy sprzysięgli się właśnie przeciw nim - osobiście znam to z Grecji i Szkocji). Po co to robią? Cześć pewnie z paranoi, część z cynicznej chęci ugrania kapitału politycznego.