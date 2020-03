Czy Kosiniak-Kamysz wypowie się w kwestii adopcji przez pary homoseksualne?

Jak dodała Turczynowicz-Kieryłło, PiS ma w tej sprawie wątpliwości, w związku z wypowiedzią żony kandydata PSL, Pauliny Kosiniak-Kamysz, która zapytana w radiu Zet o to, czy związki partnerskie byłyby początkiem do wprowadzenia adopcji dzieci przez pary homoseksualne, odpowiedziała:

-„Moim zdaniem nie wolno tak patrzeć daleko naprzód. Najpierw załatwmy te podstawowe sprawy, a później dopiero zastanawiajmy się nad kolejnymi. Bo jeżeli teraz wrzucimy wszystko do takiej debaty publicznej, to ludzie się w tym wszystkim pogubią. Ja myślę, że małymi krokami trzeba doprowadzić w ogóle do takiej szeroko pojętej debaty publicznej, zwłaszcza w tych kwestiach najbardziej spornych światopoglądowo".