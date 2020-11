Czy kapituła pozbawi kard. Gulbinowicza Orderu Orła Białego?

Jak ocenia członek Kapituły Orderu Orła Białego, prof. Michał Kleiber, możliwe jest, że pod obrady kapituły trafi sprawa odebrania odznaczenia kardynałowi Gulbinowiczowi, chociaż jak do tej pory nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby kogoś takiego odznaczenia pozbawiono.

Możliwy termin, podczas którego Kapituła mogłaby się zająć sprawą, będzie za dwa tygodnie podczas najbliższego posiedzenia.

Nuncjatura Apostolska tydzień temu w swoim oświadczeniu poinformowała o wynikach dochodzenia ws. kard. Gulbinowicza. Stolica Apostolska wprowadziła w stosunku do kardynała następujące decyzje dyscyplinarne: zakaz uczestnictwa w jakiejkolwiek celebracji lub spotkaniu publicznym; zakaz używania insygniów biskupich; pozbawienie prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze. Ponadto kard. Gulbinowicz został zobowiązany do wpłacenia odpowiedniej sumy pieniędzy jako darowizny na działalność Fundacji św. Józefa, która została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych, pomocy psychologicznej oraz prewencji i kształcenia osób odpowiedzialnych za ochronę nieletnich.

- Mam nadzieję, że do czasu spotkania kapituły sprawa stanie się jaśniejsza. My musimy pamiętać, że sprawa kardynała jest też w polskim sądzie – powiedział prof. Michał Kleiber.

Profesor uważa, że w sprawie powinien zabrać także głos sam kard. Gulbinowicz, a decyzję o ewentualnym pozbawieniu go Orderu Orła Białego powinna poprzedzić debta.

mp/polstanews.pl/fronda.pl