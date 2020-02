Czy Gasiuk-Pihowicz chodzi o lincz polityczny? Do czego potrzebuje danych osób, które udzieliły poparcia sędziom z KRS?

Dam 4.2.20 16:21

"Do czego potrzebuje danych osób, które udzieliły poparcia sędziom z KRS?"



Może dlatego, że istnieje podejrzenie, że sędziowie do KRS zostali wybrani niezgodnie z prawem, co by oznaczało, że nie mają prawa orzekać.



Uczciwy człowiek jak go oskarżą o kradzież pokaże, że nie ma nic w rękach.

Złodziej będzie się krzątał i wymigiwał.

I właśnie tak zachowuje się PIS.