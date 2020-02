Czuchnowski: wiedziałem, ale nie pisałem, bo się znamy

Joanna 27.2.20 10:54

Pan Czuchnowski - dziennikarz, a właściwie funkcjonariusz pracował w kilku redakcjach, zarówno lewackich, jak i "prawackich", zanim trafił do jedynie słusznej "Gazety Wyborczej". I - jak sam oswiadcza publicznie - jest człowiekiem na usługi. Bo jak zinterpretować fakt, że redaktor dziennika przetrzymuje w szufladzie rzekomo bombowy materiał, by go w PEWNYM MOMENCIE wykorzystać, bo taka jest "potrzeba chwili", a właściwie czyjeś zlecenie. Osobnym tematem jest wiarygodność tej dokumentacji czyli zeznania skruszonego przestępcy, który w obronie własnej może mówić, co mu ślina na język przyniesie. Ale dla mnie istotna jest tu sprawa CZUCHNOWSKIEGO, który jest symbolem dziennikarskiej "wiarygodności" "Gazety Wyborczej", nie mówiąc już o własnej "wiarygodności" dziennikarza. To jest funkcjonariusz a nie dziennikarz, podobnie jak "GW" jest ośrodkiem produkcji newsów na zamówienie, które czekają w szufladach (vide: afera Rywina) na dogodny moment. Ale to dobrze, że Czuchnowski opisał pragmatykę swojej "dziennikarskiej pracy", bo teraz już nie ma wątpliwości z KIM i z CZYM mamy do czynienia.