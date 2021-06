Czarzasty bezczelnie o arcybiskupie Jędraszewskim: ,,Ten pan postradał rozum już dawno''

– To wątek bardzo osobisty, ale jako wspólnota Kościoła żyjąca nauką Chrystusa mamy prawo, by dziękować za to życie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat żyją takie osoby – powiedział abp Marek Jędraszewski z okazji przypadającej w miniony piątek 72. rocznicy urodzin Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

– To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich – podkreślił abp Jędraszewski mówiąc o ich darze „życia dla Polski”.

W dowód uczczenia pamięci Śp. Prezydenta w katedrze na Wawelu została odprawiona msza święta w intencji śp. Marii i Lecha Kaczyńskich, której przewodniczył abp. Jędraszewski.

Słowa abpa Jędraszewskiego skomentował lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

– Ten pan postradał rozum już dawno, znam jego wypowiedzi ws. LGBT, różnych grup społecznych. Myślę, że opanował go jakiś szatan i przez niego przemawia – powiedział wicemarszałek Sejmu w rozmowie z Wirtualnną Polską.

W jego opinii takie wypowiedzi mogą być przyczyną odwracania się młodych ludzi od Kościoła. Tak jakby on miał coś na ten temat wiedzieć.

– Doprowadzi to do laicyzacji kraju. I zrobią to tacy panowie jak pan Jędraszewski. Trzymam za niego kciuki - im więcej bzdur będzie mówił, tym ludzie zobaczą, w jak wielu aspektach dużo niemądrych ludzi jest wśród kleru – powiedział Czarzasty.

Pojawiło się też magiczne zaklęcie "państwa świeckiego", co którego Czarzasty się odwoływał.

- Bo jak państwo będzie świeckie, to Kaczyński nie będzie rządził, a pan Jędraszewski mu w tym pomaga – przekonywał Czarzasty.

mp/wp.pl