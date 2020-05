Czarnecki: Prezes ma świetną pamięć, choć nie zawsze karze od razu

Urszula 8.5.20 11:11

Jeden z dzienników opisał wczoraj jak PiS urabiało Porozumienie za plecami Gowina. Minister Emilewicz obiecano tekę wicepremiera, a innym obfite wyrazy wdzięczności. No i sojusznicy pod wodzą Emailewicz przyrzekli PiS-owi, że poprą odrzucenie veta senatu. Można by to przyjąć z powątpiewaniem gdyby nie ostatnia wypowiedź Emilewicz, że to co PiS zarządził jest najlepsze i zgodne z prawem.

W takiej sytuacji Gowin nie miał wyjścia.