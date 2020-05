Cud św. Januarego powtórzył się w czasie pandemii

Tymczasem w prawdziwym świecie:



Nawet 1300 zł rachunku za telefon komórkowy zapłacą niektórzy rodzice dzieci z III Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie. Dlaczego? Bo korzystając z zaproponowanej przez szkołę aplikacji do zdalnego nauczania, uczniowie godzinami dzwonili na numer w Stanach Zjednoczonych. A winnych nie ma. Co gorsza, jak udało się ustalić, podobne praktyki są stosowane również w innych placówkach edukacyjnych w Polsce.



– Dostałam prawie 680 zł rachunku za telefon córki i nie jestem jedyna. Wiem, że rodzice dziewczynki z innej klasy muszą zapłacić 900 zł, a czasem są to nawet sumy czterocyfrowe. Jeden pan dostał 1300 zł – żali się w rozmowie z dobrymiprogramami pani Katarzyna, mama jednej z uczennic III LO w Piasecznie. – Operator wyjaśnił na infolinii, że to sprawka częstych połączeń do USA, których koszt wynosi ponad 3 zł za minutę – dodaje.



Pani Katarzyna nie ma wątpliwości, że winę ponosi szkoła. – Aplikacja do nauki zdalnej wymusiła te połączenia [do USA – przyp. red.], a szkoła o tym nie poinformowała – mówi. Tę wersję potwierdza jeszcze druga rozmówczyni, również matka uczennicy III LO.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha