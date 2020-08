Cud jak nad Wisłą też na Filipinach. Modlitwa różańcowa pozwalała uniknąć komunistycznego zniewolenia

W 1920 roku agresję sowiecką powstrzymała Matka Boska, ukazując się na przedpolach Warszawy sowieckim sołdatom, co wzbudziło w nich histeryczną panikę, załamało tryumfalny pochód komunizmu po trupie białej Polski, pozwoliło Polakom na odzyskanie ziem zajętych przez sowietów, oraz uchroniło Polskę i świat zachodni od komunistycznej dyktatury.

Nie dość, że wielu Polaków nie wie o cudownym ukazaniu się Matki Boskiej w czasie Bitwy Warszawskiej 1920, to jeszcze mniej naszych rodaków może wiedzieć o tym, że identycznie w obronie katolickiego narodu Matka Boska interweniowała i współcześnie. Tak się stało w 1986 na Filipinach. Opisał tę interwencje Wincenty Łaszewski w wydanej przez wydawnictwo Esprit książce „Zwycięstwa z pomocą nieba”.

W 1972 roku prezydent Filipin Ferdinand Marcos wprowadził dyktaturę. W 1986 roku przeciwko dyktaturze wystąpiła część wojskowych, bunt okazał się słaby. Marcos wysłał wierne mu oddziały do rozprawy z buntownikami. Na wezwanie kardynała Sina wokół koszar buntowników zebrało się 2 miliony Filipińskich katolików, rodzin z dziećmi, zjednoczonych modlitwą różańcową, by nie dopuścić do eksterminacji buntowników. Kolejne oddziały wojska przybywające, by spacyfikować bunt i wspierających go katolików przyłączały się do modlitwy, działo się tak, bo żołnierzom ukazywała się przepiękna Matka Boska zakazująca mi krzywdzić ludzi. Ostatecznie dyktatura upadła.

Interwencja Matki Boskiej w obronie katolickiego narodu miała też miejsce, może nie tak spektakularnie, jak na Filipinach, w Brazylii. W 1964 roku władze Brazylii planowały wprowadzić w kraju komunizm. „Wydano już nawet pierwszą partię nowych cruzeiro (waluty brazylijskiej) z wizerunkiem Lenina. Przez granice przeszmuglowano tony broni i amunicji, zorganizowano partyzantkę. Armia była infiltrowana przez komunistów, gotowa była komunistyczna ''lista likwidacyjna'' prominentnych wrogów. Zaplanowano zamachy”. Chaos miał doprowadzić do wojny domowej i przejęcia władzy przez komunistów.

Brazylia miała się stać ośrodkiem szerzenia komunizmu na inne kraje regionu – miała 70 milionów obywateli, graniczyła z 10 krajami regiony (ze wszystkimi w Ameryce Południowej prócz Ekwadoru i Chile). Od 1961 roku w Brazylii panował chaos, Brazylijczycy cierpieli z powodu korupcji i inflacji. Prezydent Brazylii we wprowadzeniu komunizmu widział możliwość zdobycia władzy absolutnej.

W klasie średniej powstało środowisko kontrrewolucjonistów. Powołali oni do życia Instytut do Spraw Ekonomii i Badań Społecznych, który stworzył własny wywiad, który wykrył komunistyczny spisek, związki polityków ze wszystkich partii z komunistami, komunistyczną infiltrację wśród nauczycieli i studentów – to, że komunistyczna piąta kolumna właściwie rządziła krajem. Przedsiębiorcy sfinansowali akcję informacyjną o komunistycznym spisku wśród robotników – dzięki czemu robotnicy antykomuniści zaczęli infiltrować organizacje komunistyczne.

55-letnia Brazylia Amelia Bastos powołała do życia Kampanie Kobiet na Rzecz Demokracji CAMDE i wymusiła na mediach opisanie antykomunistycznych protestów kobiet, które organizując się w kościołach, pisały do polityków z żądaniami walki z komunistycznym zagrożeniem, wymuszały na przedsiębiorcach by niezamieszczanie reklam w prasie komunistycznej, demonstrowały przeciwko komunistycznym wiecom, odmawiając różaniec, organizowały akcje informacyjne, po tym, jak poczta odmówiła dystrybucji ich druków, same zorganizowały nienależną sieć dystrybucji. Dzielne kobiety, by uniemożliwić lądowanie w swoich miastach samolotów z komunistami, kładły się na pasach startowych na lotniskach.

13 marca 1964 prezydent Brazylii ogłosił wprowadzenie komunizmu: legalizację partii komunistycznej, upaństwowienie rafinerii i gospodarstw rolnych. Postulował wprowadzenie rad robotników i żołnierzy. Komuniści planowali wymordowanie swoich oponentów.

Zjednoczone wspólną walką z komunizmem i wspólną modlitwą różańcową katoliczki zorganizowały gigantyczne demonstracje antykomunistyczne. Opór katoliczek z Brazylii wymusił na armii obronę kraju przed komunistami. Wojskowy pucz poparły władze lokalne.

Krucjata różańcowa nie dopuściła też do przejęcia władzy przez komunistów w Portugalii w 1975 roku. Jedną z najbardziej znanych krucjat różańcowych była ta, która w 1955 roku doprowadziła do pokojowego wyjścia Armii Czerwonej z Austrii.

Jan Bodakowski