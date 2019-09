Cóż za TUPET!!! Do Wisły płynęły hektolitry ścieków, rząd pomógł, a Trzaskowski o... 'atakach politycznych'

J.P 9.9.19 21:40

Rząd pomógł a ten niewdziecznik zamiast paść na kolana i oddać prezydenture Jakiemu robi kwaśne miny.

Gdyby to Jaki był prezydentem wszystkie warszawskie rury dumnie przesyłalyby wszelkie odchody do oczyszczalni i rząd by nie musiał pomagać. A tak to ten biedny rząd zamiast skupić się na wyborach to się sKupia.