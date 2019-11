Co z finansami Instytutu Bronisława Komorowskiego? Musiał interweniować Sąd Rejonowy!

Piotr Nowak 18.11.19 20:58

mireczku z Bielan, znowu nie pojąłeś o czym mówi artykuł – ależ ty musisz być tępy ! Otóż, ludzie normalni mówią tylko raz, co jest nezrozumiałym dla lemingów, którzy przez wręcz całe życie wyją , powtarzając to wycie w nieskończoność i kręcą się wkoło za wlasnymi ogonami. Po co rozmawiać z kimś, kto jest ewidentną patologią !!!