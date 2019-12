Co z Banasiem? CIS: Nadal bez dymisji

W serwisach internetowych "DGP" mogliśmy przeczytać w poniedziałek, że Banaś podał się do dymisji.



"Jednak pismo odesłała mu marszałek Sejmu, aby wskazał w nim p.o. szefa NIK, a ten odmówił. W piątek przed południem do gabinetu marszałek Sejmu Elżbiety Witek przyjechał kierowca z Najwyższej Izby Kontroli. Miał pismo od prezesa Mariana Banasia. Z dokumentu, do którego udało nam się dotrzeć wynika, że szef Izby złożył rezygnację"-napisano w artykule. Andrzej Grzegrzółka przekonuje jednak, że marszałek nie otrzymała pisma prezesa NIK, w którym podaje się on do dymisji.