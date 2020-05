Co pan na to, panie Trzaskowski?! Ekspert: Przekop Mierzei to kwestia suwerenności

Rafał Trzaskowski powiedział niedawno, że Polska powinna zrezygnować z wielomiliardowych inwestycji jak choćby przekop Mierzei Wiślanej z powodu epidemii koronawirusa i związanego z nią kryzysu gospodarczego. Pieniądze te powinny trafić zdaniem kandydata KO między innymi do służby zdrowia. To wiele mówi o tym, jak Trzaskowski rozumie kwestię interesów Polski. Podkreślił to politolog prof. Jacek Reginia-Zacharski.