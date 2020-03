Chorągiewka Kidawa-Błońska znowu w inną stronę

ktoś tam 19.3.20 18:31

A cóż ten flagowy pustak totalniaków może z siebie wydobyć prócz pustki?



Droga Pani Małgosiu. Jakbyśmy słuchali propozycji Pani kolegów (np. propozycje "księcia małżonka" Sikorskiego w Berlinie o tym, by Niemcy wzięły większą odpowiedzialność za Unię Europejską czyli więcej Niemców w Unii), to dzisiaj bylibyśmy pod niemieckim zarządem z ojro jako walutą przewodnią i Dojczebankiem jako naszym bankiem centralnym. Rozumiem, że troska Niemców o zdrowie Polaków byłaby modelowa, tak modelowa, że nawet to zajumanie przez Niemców maseczek z Chin przeznaczonych dla Włochów (dobrze pamiętam?) to "mały Pikuś" przy tej modelowej trosce... Kto wie czy nawet sam p. Timmermans nie zaszczyciłby nas swoją troską... Razem z p. Guy'em oczywiście... Co to p. Guy mówił kiedyś o "Marszu Niepodległości"? Naziści czy jakoś tak...