Cela plus: Zatrzymania na Podkarpaciu. Funkcjonariusze służb i parasol ochronny nad agencjami towarzyskimi

Namiętny Zbychu 18.11.19 16:48

Tam inny częściej bywał. Podobno. Bo trudno przecież w to uwierzyć! Ale nawet jeśli to jemu akurat porządnie sobie podupczyć to się po prostu należało! Każda szycha pisowska ma prawo dobrze podupczyć na koszt podatnika. Należy im się po prostu. Za to wszystko co dla nas robią!