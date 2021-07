Cela plus! Są kolejne zarzuty przeciwko Zbigniewowi S. - m.in. wyłudzenia VAT

Jak informuje portal wPolityce.pl, Zbigniewowi S. zostały postawione kolejne zarzuty. Zarzuty usłyszała także żona oskarżonego Iwona oraz jego dwaj wspólnicy. S. został na początku czerwca sprowadzony z Królestwa Niderlandów do Polski na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Dotychczas Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zarzucała Zbigniewowi S. oszustwa, wyłudzenie 2 mln zł podatku VAT i pranie pieniędzy.

Nowe zarzuty, które zostały postawione Zbigniewowi S. dotyczą przywłaszczenia pieniędzy fundacji oraz prania brudnych pieniędzy, a także przywłaszczenia środków podczas pobytu Zbigniewa S. w kasynie. Sprawa dotyczy także sześciu zarzutów ws. wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Postawiono także dwa zarzuty dotyczące prania pieniędzy.

- Oskarżonemu Zbigniewowi S. prokuratura zarzuciła również, iż wbrew obowiązującym przepisom, z racji pełnionej funkcji prezesa zarządu fundacji, nie sporządził sprawozdań finansowych dotyczących jej działalności w latach 2016-2019. W kolejnym wątku postępowania zarzucono Zbigniewowi S. działanie w warunkach recydywy, polegające na przywłaszczeniu środków fundacji poprzez kilkukrotne dokonanie płatności w jednym z warszawskich kasyn za żetony do gier hazardowych kartą przypisaną do jej rachunku, a także pranie brudnych pieniędzy. Jak ustalono, podczas nocnych wizyt w kasynie w grudniu 2019 r. Zbigniew S. wydatkował w ten sposób 217 tys. zł na zakup żetonów do gier hazardowych – podaje Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Jak wynika z danych przygotowanych przez Dział Prasowy PK, przeciwko Zbigniewowi S. w latach 2000-2020 zapadło 28 wyroków skazujących.





mp/pap/wpolityce.pl/fronda.pl