Cela Plus: Ogromna akcja CBŚP i KAS! Mafia paliwowa rozbita

Ogromne przedsięwzięcie, w którym uczestniczyło blisko 250 funkcjonariuszy CBŚP i KAS, przeprowadzono pod nadzorem wielkopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Akcja, która rozpoczęła się, gdy olej smarowy przelewano ze zbiorników do cysterny służącej do transportu oleju napędowego, to efekt wielu miesięcy pracy, dzięki której rozbito zorganizowaną grupę przestępczą działającą niemal w całej Polsce i w kilku krajach europejskich. Z zebranego materiału wynika, że podejrzani przerabiali olej smarowy na napędowy nie uiszczając należnych podatków. W trakcie działań zatrzymano 14 osób i przeszukano ponad 80 obiektów na terenie kraju, zabezpieczając przy tym materiał dowodowy. Uszczuplenia podatkowe mogły wynieść około 40 mln zł.

Członkowie grupy wywodzili się z woj. śląskiego i lubuskiego, ale terenem ich działania była niemal cała Polska oraz kraje europejskie, m.in. Węgry, Słowacja, Niemcy i Austria. Schemat przestępczego procederu polegał na sprzedaży przez firmy paliwa bez uiszczenia należności publicznoprawnych. Paliwo to było wcześniej przedmiotem obrotu preparatami smarowymi, bądź olejem stanowiącym inny produkt energetyczny, nie objęty podatkiem akcyzowym. Członkowie grupy dokonywali zmiany przeznaczenia takiego oleju na olej służący do napędzania silników spalinowych, podlegający już obowiązkowi opodatkowaniu akcyzą. Zmiana taka nie była deklarowana do opodatkowania przez żaden z podmiotów wykorzystywanych w przestępczym procederze. Co więcej, grupa sprzedawała taki olej dla ostatecznych odbiorców z naliczonym podatkiem VAT. Podatek ten nigdy nie był jednak odprowadzony dla Skarbu Państwa, bowiem do sprzedawanego paliwa tworzono dokumentację handlową (nierzetelne faktury) wskazującą na rzekome transakcje dokonywane przez szereg podmiotów, z których pierwszy był tzw. znikającym podatnikiem. Wstępnie ustalono, że członkowie grupy mogli dokonać uszczupleń podatkowych na kwotę około 40 milionów złotych.