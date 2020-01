Cela Plus: Mecenas w rękach CBA. Skarb Państwa mógł stracić ponad milion złotych

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali radcę prawnego z Wrocławia. Czynności zostały zrealizowane w związku ze śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Postępowanie dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem należącym do szeregu osób i podmiotów, a znajdującym się na rachunkach depozytowych sądów na terenie całego kraju. Wszystko wskazuje na to, że zatrzymany działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, posługiwał się podrobionymi dokumentami i podejmował działania w trakcie postępowań sądowych i egzekucyjnych, mających na celu wprowadzenie w błąd sądów i w konsekwencji zmierzających do wypłaty pieniędzy.