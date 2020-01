Cela plus: Inwestorzy stracili 50 mln zł. Rozbito zorganizowanę grupę przestępczą

CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o przestępstwa gospodarcze oraz pranie pieniędzy. W ramach akcji zatrzymano 7 osób. Dotychczas ustalono już co najmniej 308 pokrzywdzonych. Są to inwestorzy, których doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co najmniej 50 mln zł.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, grupa działała na terenie województwa śląskiego od co najmniej listopada 2008 roku do 2015 roku. Wówczas to, poprzez różne podmioty gospodarcze, zajmowano się emisją papierów wartościowych w postaci prywatnych obligacji oraz akcji za pośrednictwem jednego z domów maklerskich, prawdopodobnie bez zamiaru wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Wszystko wskazuje także na to, iż obligatariusze najczęściej wprowadzani byli w błąd, co do celu na jaki miały być wykorzystane zainwestowane środki finansowe, pozyskane z emisji papierów wartościowych. Dodatkowo osoby podejrzane mogły wprowadzać w błąd inwestorów podając nieprawdziwe dane i zatajając rzeczywiste informacje mające istotny wpływ na ocenę zdolności emitenta w zakresie jego wypłacalności. Obecnie postępowaniem objętych jest kilkanaście podmiotów gospodarczych, a w toku śledztwa dotychczas ustalono co najmniej 308 pokrzywdzonych inwestorów, których doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co najmniej 50 mln zł.