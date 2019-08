Cela Plus: Były wiceszef ABW i pięć innych osób w rękach CBA! Chodzi o lewe faktury

JS 28.8.19 8:41

Dla naszych troli wszystko co Prawe jest lewe, co proste jest krzywe, co uczciwe jest złe, co czyste, jest brudne, co ...

Zapewne wszyscy są napompowanymi jak balony magistrami, którym nie chce się zaryzykować i ruszyć umysłem by zbadać coś samemu a nie ślepo wierzyć podręcznikom, swoim szefom.

Pozdr.