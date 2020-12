Cela plus: Brutalny mord na małżeństwie z Grochowa. Zatrzymano osiem osób

Policjanci wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw KSP rozwiązali sprawę zabójstwa, do jakiego doszło w lutym tego roku w jednym z mieszkań na Grochowie. Z rąk sprawców zginęło wówczas starsze małżeństwo w wieku 84 i 85 lat. W wyniku policyjnych działań, jakie zostały przeprowadzone na terenie garnizonu stołecznego i Pomorza, funkcjonariusze zatrzymali osiem osób, w tym zleceniodawcę i dwóch podejrzanych o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy. Pozostałe osoby, po przedstawieniu zarzutów, zostały objęte policyjnym dozorem.

Policjanci stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw pracowali nad sprawą zabójstwa starszego małżeństwa z Grochowa od lutego tego roku. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Warszawie. W trakcie pracy operacyjnej policjanci ustalali, kto mógł dopuścić się zbrodni na dwóch starszych osobach. Rozważali wszelkie ewentualności, biorąc pod uwagę zarówno wątek rabunkowy, jak i powiązania rodzinne. Kilka miesięcy ustaleń i weryfikacji doprowadziło ich do rozwiązania sprawy.

Podczas działań, jakie zostały przeprowadzone w kilku miejscowościach na terenie garnizonu stołecznego i Pomorza funkcjonariusze wydziału terroru kryminalnego i zabójstw KSP przy wsparciu kolegów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego z Warszawy i Gdańska oraz policjantów wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, po wejściu do kilkunastu mieszkań, zatrzymali osiem osób podejrzewanych o związek z zabójstwem starszego małżeństwa. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na przejściu granicznym w Kołbaskowie, w momencie, kiedy zamierzał wjechać do Polski w drodze z Monachium.

W Ożarowie Mazowieckim policjanci zatrzymali 53-letniego zleceniodawcę zabójstwa, wcześniej notowanego za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, powiązanego, jak wynika z policyjnych ustaleń z grupą przestępczą, tzw. „ożarowską”. Mężczyzna będzie odpowiadał za podżeganie do zabójstwa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W Ołtarzewie wpadł jeden z podejrzanych o zabójstwo, 43-letni mężczyzna, wcześniej notowany za przestępstwa kryminalne. Kolejny podejrzany o zabójstwo został zatrzymany w Wejherowie. To 38-latek, który miał już na swoim koncie konflikty z prawem. Obaj odpowiedzą za zabójstwo. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Ponadto w rękach funkcjonariuszy znalazło się 5 innych osób w wieku od 38 do 51 lat, które mimo posiadania informacji o dokonaniu zabójstwa, nie zawiadomiły o tym organów ścigania. Wszyscy, na wniosek prokuratora, zostali objęci policyjnym dozorem.

W toku prowadzonych czynności policjanci przeszukali mieszkania, w których dokonano zatrzymań. W ich trakcie zabezpieczyli 5 sztuk broni, w tym broń maszynową typu „Skorpion”, kuszę, gotówkę w kwocie 230 tysięcy Euro oraz 200 tysięcy złotych, kilkaset elementów złotej biżuterii, niewielką ilość narkotyków oraz obraz, najprawdopodobniej pochodzący z kradzieży.

Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, 25 lat więzienia lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Policja.waw.pl