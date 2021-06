Cela plus! 40-latek proponował seks dziewczynce. Ujęty z pomocą społecznych łowców pedofilów

Jak dowiadujemy się z informacji zawartych na stronie grupy „Wataha – Na Tropie Pedofilii” na Facebooku, doprowadzili oni do zatrzymania oraz przekazania w ręce policji 40-latka, który miał proponować seks nastoletniej dziewczynce.

Mężczyzna umówił się na dworcu PKP w Ostrowie Wielkopolskim na randkę z 14-latką, której miał składać propozycje seksualne.



Spotkanie to zostało zaaranżowane przez grupę łowców pedofilów, która we współpracy z policją doprowadziła do aresztowania 40-latka.

- "Podzieliliśmy się na dwie ekipy jedna jechała pociągiem wraz z pozorantką a druga miała zabezpieczyć teren dworca wraz z naszymi przyjaciółmi z Pantera Security i policjantami z wydziału kryminalnego KPP Ostrów Wielkopolski gdzie podejrzany miał się spotkać z dziewczynką" – napisali członkowie grupy.



Mężczyzna czekał na peronie. Nastolatka po wyjściu z pociągu podeszła do niego. - Po tym jak 40-latek przywitał się z dziewczynką, ujęli go łowcy pedofilów i przekazali policji – czytamy na portalu raziozet.pl



Jak dowiadujemy się dalej, jest to już drugie skuteczne zatrzymanie z udziałem gupy „Wataha – Na Tropie Pedofilii”.

Policja rozpoczęła prowadzenie śledztwa w tej sprawie.

mp/radiozet.pl/"głos wielkopolski"/facebook