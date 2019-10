CBA przekazało zastrzeżenia w sprawie Banasia. Prezes NIK odpowie na piśmie

Zbigniew Matwiej, kierownik wydziału Biura Organizacyjnego NIK poinformował, że prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś odniesie się na piśmie do zastrzeżeń Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W mailu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej Matwiej podkreślił, że stanowisko Banasia w tej sprawie zostanie skierowane do CBA w środę.

"W tej chwili mogę jedynie potwierdzić, że Prezes NIK Marian Banaś w formie pisemnej odniesie się do zastrzeżeń Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dzisiaj zostanie skierowane stanowisko w tej sprawie do CBA"-poinformował urzędnik Izby.

Prezes NIK pod koniec września wziął bezpłatny urlop, do czasu zakończenia kontroli CBA w sprawie jego oświadczeń majątkowych. Marian Banaś zaprzeczał doniesieniom TVN. Z urlopu powrócił 16 października po zakończeniu kontroli CBA. Szef NIK miał siedem dni na zgłoszenie uwag. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że nie może udzielać informacji o ustaleniach kontroli, w tym o zastrzeżeniach CBA. Jak dodał, Marian Banaś "ma prawo do tych zastrzeżeń odnieść się, ma prawo złożyć wyjaśnienia, czy uwagi do tych zastrzeżeń, które muszą być później analizowane".