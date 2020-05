Były polityk Nowoczesnej o ,,fizycznej eliminacji'' prezesa PiS. Jest zawiadomienie do prokuratury

Jan Radziszewski 10.5.20 19:32

NMP 2.05.2020

Wierne Moje dusze jesteście pod Moją opieką, jesteście pod opieką Królowej Polski, Królowej waszego narodu. Teraz żyjecie w ciągłej niepewności lecz pamiętajcie, że w Bogu jest pewność, że pewność jest w Moim Sercu i Mojego Syna.



Rząd Polski nie działa dla dobra Polskiego Narodu i wprowadza ustawy nie tylko niezgodne z prawem.

Ale i takie które prowadzą do zniszczenia kraju i Polskiego narodu.

Nie wierzcie politykom, nie wierzcie Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu gdyż stracili swą wiarygodność i zaprzedali się rządowi światowemu.



Tak naród Polski nie ma przywódcy co jak król przez Boga wybrany przeprowadzi naród Polski do wolności nowego świata, gdzie będzie Boga królowanie.



Tak drogie dzieci, wiele bólu już przeszedł Polski naród. Lecz teraz nadszedł czas oczyszczenia każdej duszy i całego narodu Polskiego.



Czyż w cierpieniu nie oczyszcza się dusze, czyż nie w ogniu Ducha Świętego? Dlatego bądźcie gotowi i zbrójcie swą duszę, by mężne wasze serca przeszły zbawienny ogień oczyszczenia. Drogie Moje dzieci, wyście naród wybrany i dobry Bóg da wam Pomazańca Bożego co przeprowadzi Polski naród do zwycięstwa.





