Budka w histerii. Czerwińska: PO potrafi jedynie destabilizować i anarchizować państwo

W prawdziwą histerię wprowadziło Borysa Budkę dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. RPO. Lider PO zapowiedział przy okazji, że „po wyborach” zbuduje „od podstaw” polskie sądownictwo. Na wpis Budki mocno odpowiedziała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś o niezgodności z konstytucją przepisu ustawy, który pozwala Rzecznikowi Praw Obywatelskich pełnić swoje obowiązku do czasu wyboru następcy. Tym samym z urzędu ustąpić musi Adam Bodnar. Jego kadencja wygasła na początku września, jednak do tej pory parlament nie wybrał nowego rzecznika.

Orzeczenie TK, jak można było się spodziewać, wywołało nerwowe reakcje opozycji. Histeryczny wpis poczynił na Twitterze przewodniczący PO Borys Budka.

- „PiSane na polityczne zamówienie dzisiejsze orzeczenie trybunału Przyłębskiej ws. RPO jest ostatecznym dowodem na konieczność opcji zero i zbudowanie od podstaw niezależnego sądu konstytucyjnego. To będzie jedno z najpilniejszych zadań po wyborach dla całej dzisiejszej opozycji”

- napisał polityk.

Do jego wpisu odniosła się w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

- „Platforma cały czas nie doczytała konstytucji. Pomimo tego, że wzięła konstytucję na sztandary, to nie jest w stanie zdobyć się na szacunek do ustawy zasadniczej. Nie czyta, nie zna, nie szanuje konstytucji. Uporczywie ją kontestuje’

- zaznaczyła.

- „Jedyne co Platforma ma do zaproponowania, to działania anarchizujące państwo, destabilizujące ład prawny oraz ład konstytucyjny”

- dodała rzeczniczka PiS.

kak/PAP