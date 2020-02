Dam 13.2.20 10:39

Piękna manipulacja. Tak pięknie wycinanych fragmentów wypowiedzi to chyba nawet Lis nie potrafiłby skomponować.

A tutaj trochę więcej fragmentów dla zaciekawionych:



„Dziś Mariusz Kamiński jest, gdzie jest, bo Andrzej Duda go ułaskawił, dziś Julia Przyłębska – odkrycie towarzyskie prezesa PiS – jest prezesem Trybunału, bo prezydent powołał ją na to stanowisko wbrew konstytucji. To są błędy Andrzeja Dudy i ja jestem ostatnim, który by powiedział: zamknijcie oczy” – stwierdził lider PO."



„To, że występuje w Pucku, oznacza, że przestał łamać prawo? Nie. Wyborcy mają prawo domagać się elementarnych zasad. To jest odpowiedzialność Andrzeja Dudy i jego obozu politycznego. Kto prowadził zmasowany atak na prezydenta Komorowskiego? To mnie Kaczyński powiedział „zdradziecka morda”, to mnie powiedział te ohydne słowa. Gdzie był prezydent Duda, kiedy koleżanka Ziobry obrażała Roberta Biedronia i Krzyśka Śmiszka. Przeprosił Polaków? Nie” – mówił Budka."



"Gdzie był prezydent Duda kiedy koleżanka Ziobry obrażała Roberta Biedronia i Krzyśka Śmiszka? Przeprosił Polaków? Nie. Nie wymagajmy żeby z jednej strony ludzie byli poniewierani i żeby nie mogli wyrazić swojego sprzeciwu. Sprzeciwiam się tylko wulgaryzmom, bo nikogo nie powinno się obrażać (…) nie mam szacunku dla prezydenta, który łamie konstytucję – mówi wprost Budka."



"Trzeba dać tamę państwu totalnemu. Banasiom, tym, którzy kradli odzież z kontenerów PCK żeby wpłacać pieniądze na kampanię wyborczą. Ten akt oskarżenia, te trzy miliony złotych, które działacze PiS ukradli biednym pokazuje stan umysłu tych ludzi, tę pogardę. Oni nie mają żadnych zasad. Gdzie jest premier Morawiecki żeby przeprosić za standardy swoich kolegów? Gdzie jest prezes Kaczyński? I oni się dopominają o standardy?! Oni się nawet nie powstrzymali przed tym żeby kraść ubrania z kontenerów przeznaczonych dla biednych ludzi i wpłacać pieniądze na kampanię? Czy może być jakiś głębszy obraz zepsucia tych ludzi?"



No i całość wywiadu

