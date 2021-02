Budce puszczają nerwy. Apeluje do Hołowni

Borys Budka postanowił udzielić rady Szymonowi Hołowni w kwestii tego, na co ten ma poświęcać energię swojego nowego ruchu. Apeluje, aby Polska2050 skupiła się na tworzeniu wspólnych inicjatyw, a nie podbieraniu posłów. Wkrótce KO może okazać się znacznie mniejszym ugrupowaniem. Kolejni politycy rozważają przejście do Polska2050.

Wszystko wskazuje na to, że dzięki politykom Koalicji Obywatelskiej Szymonowi Hołowni uda się w najbliższym czasie utworzyć własne koło poselskie. Portal Onet poinformował nieoficjalnie, że jeszcze dziś Polska2050 ogłosi przyłączenie nowego posła, Tomasza Zimocha z Koalicji Obywatelskiej.

O sprawę był w Polsat News pytany Borys Budka, który nie potrafiąc zatrzymać swoich posłów, po prostu zaapelował do Hołowni, aby mu ich nie podbierał.

- „Proponuję Szymonowi Hołowni byśmy nie zajmowali się personaliami, tylko żebyśmy stworzyli dobre propozycje dla Polaków, wspólne, a nie energię ruchu Polska 2050 poświęcali na to, by podbierać posłów, bo to nic nie zmienia w układzie sceny politycznej” – stwierdził polityk.

Lider PO odniósł się również do kontrowersji wokół Porozumienia Jarosława Gowina. Podkreślił, że jego politycy musza wreszcie zdecydować, czy dalej chcą działać w Zjednoczonej Prawicy, czy jednak chcą przejść na stronę opozycji. Wskazał, że wspólnie z Porozumieniem opozycja będzie w stanie zakończyć rządy Prawa i Sprawiedliwości.

kak/Polsat News, DoRzeczy.pl